Comprobar todos los sorteos de hoy, lunes 9 de junio de 2025, de la ONCE y SELAE

Buenos días. Una nueva semana de sorteos

Ya es lunes, 9 de junio de 2025, y arranca una nueva semana cargada de sorteos y loterías. Desde las 10:00h de la mañana se irán conociendo los números premiados de los sorteos diarios de la ONCE, el Triplex y el Super Once, que se celebran cinco veces al día, a lo largo de la jornada. Junto a los resultados del último sorteo, sobre las 21:15h, se conocerán también los números premiados del Cupón Diario de la ONCE, el primero de la semana, y la ONCE anunciará el número ganador del EuroDreams de este lunes, una lotería europea que se celebra dos veces por semana y que en España gestiona la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Por su parte, Loterías y Apuestas del Estado celebra el primer sorteo de la Bonoloto de la semana, el único sorteo de SELAE que tiene lugar a diario y cuyos resultados se pueden consultar en laSexta.com, y el primer sorteo de los tres semanales de La Primitiva.