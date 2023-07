Hace unos días Kim Kardashian publicó una foto en su Instagram que se hizo muy viral. Y, es que, la empresaria se dio cuenta que en una de las fotos que se había hecho estando sola, aparecía la silueta de una mujer en la ventana. Por eso, y para resolver el misterio, El Maestro Joao visita Zapeando. "¿Tú qué ves ahí? ¿Un espíritu? ¿Un paparazzi?", pregunta Berta Collado.

"¿No es ET?", pregunta Dani Mateo provocando las risas en el plató. Sin embargo, el experto ha estado analizando su perfil estos días y ha descubierto que "es muy amiga de hacerse fotos en el espejo", un hecho que, según él, "te quita una parte tuya".

"He estado analizándola", comenta, y evidencia que la mujer de la ventana, no es ella porque Kim Kardashian "lleva el moño arriba y la otra lo lleva atrás". "Yo he visto la imagen de una niña", confiesa, para acto seguido sentenciar: "Es una presencia totalmente. Si quieres voy a tu casa porque está claro que tienes algo".