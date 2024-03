El Maestro Joao visita Zapeando para resolver alguna de las incógnitas que ha generado la prolongada ausencia de Kate Middleton de la vida pública. Su 'desaparición' ha generado numerosos bulos y el tarotista está dispuesto a dar respuesta a alguna de las preguntas que ha ocasionado el suceso.

Una de las cuestiones en torno a su ausencia es si la princesa de Gales llegará a reinar. El Maestro Joao ha preguntado a sus cartas y estas le dicen claramente que no. "Va a haber disgusto, va a haber tragedia y va a haber traiciones...", afirma el tarotista. "Que vayan preparando la nueva serie porque esto va a ser tremendo", añade. "No he hecho nunca esto de las cartas pero veo el nueve de espadas, ¿esto es que la quieren acuchillar?", pregunta Isabel Forner. "Claro", contesta el tarotista, "hay mucha maldad, por eso está escondida", añade.

Berta Collado le pide al astrólogo que aclara si habrá nuevos problemas en el futuro amoroso de ambos, es decir, si aparecerán más amantes por parte de ambos. Las cartas, de nuevo, lo tienen claro ya que dicen que sí, aparecerán más amantes. "Uh, que tragedia va a haber aquí", afirma el Maestro Joao. No te pierdas el resto de la tirada en el vídeo principal.