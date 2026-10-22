VÍDEO | De "la canción más relajante del mundo" a la copita de vino que "te dilata todo": Pilar Vidal desvela sus métodos para relajarse

El otro día se pudo ver a Pilar Vidal muy enfadada en 'Y ahora Sonsoles'. Por ello, la colaboradora de Zapeando desvela en directo cuáles son sus métodos de relajación para expulsar los demonios después de momentos como estos.

Pilar Vidal destilaba felicidad en el 'paseíllo de la loba' durante un concierto de Shakira, pero también la hemos podido ver muy enfadada hablando de la ruptura del torero Roca Rey y Tana Rivera en 'Y ahora Sonsoles'.

"Pues me había tomado un relajante antes", comenta Pilar en Zapeando, donde desvela cuál es su método para relajarse después de momentos como este en los que estalla.

Lo primero es ponerse la canción 'Weightless' de Marconi, que según ella es "la canción más relajante del mundo" y después hace unas respiraciones.

"En el trayecto de Madrid a San Sebastián de los Reyes para ir a Antena 3 llego nueva", afirma Pilar, que explica que incluso se la pone en el móvil mientras el chófer va escuchando la radio.

Por otro lado, hace respiraciones alternando el orificio de la nariz. También está la copita de vino, que "te dilata todo", e "infusiones relajantes de Mercadona".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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