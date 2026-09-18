Leonor Lavado se convierte en Shakira a punto de comenzar su gira en España: "Yo me forro con la gira, pero Hacienda me esquiva"

Leonor Lavado se mete en la piel de Shakira para comentar el arranque de su gira en España, el calor de Madrid y el despliegue de Macondo Park.

Hoy todo el mundo habla de lo mismo: Shakira ya está en Madrid. La artista internacional ha arrancado en España su gira y la capital se prepara para recibir uno de los grandes fenómenos musicales del momento. La cantante lleva varios días en la ciudad, donde ha estado ensayando antes de su primer concierto.

Y no llega precisamente para pasar desapercibida. Shakira ofrecerá doce conciertos en Madrid dentro de su gira y, además, ha levantado todo un universo alrededor de sus actuaciones con Macondo Park, una experiencia inspirada en Macondo, el mítico pueblo de 'Cien años de soledad', la novela de Gabriel García Márquez.

En Zapeando han hablado directamente con la protagonista de la noticia. Aunque, en este caso, no con la Shakira original, sino con Leonor Lavado, que se ha metido en la piel de la cantante y ha comenzado su particular imitación entonando algunos de sus grandes éxitos.

Y una de las primeras cuestiones que ha querido comprobar es cómo ha recibido Madrid a la artista... especialmente teniendo en cuenta las altas temperaturas de estos días. La respuesta de la falsa Shakira ha sido contundente: "Sí que hace muchísimo calor. Básicamente porque... porque esto es África".

Pero si hay algo que está dando que hablar, además de los conciertos, es todo el despliegue que acompaña a esta gira. Entre los espectáculos y Macondo Park, la producción no parece precisamente barata. Así que en Zapeando han querido saber si todo este tinglado realmente merece la pena y, sobre todo, cuánto dinero puede llegar a generar.

La respuesta de Leonor Lavado, como no podía ser de otra manera, ha llegado cantando: "No te lo voy a hablar. Te lo voy a cantar, que es lo que se me da bien". Y entonces ha soltado su particular versión de la rentabilidad de la gira: "Para mí esto es una mina: pasta, pasta. Yo me forro con la gira, pero Hacienda me esquiva".

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