Alberto Rey analiza 'La bola negra': "La nominación a Mejor Película Internacional la tiene asegurada"

El crítico de cine destaca en Zapeando la expectación que está generando 'La bola negra' en Hollywood y desvela un dato sorprendente: algunas quinielas estadounidenses incluso la sitúan por delante de grandes superproducciones.

El crítico de cine Alberto Rey ha analizado en Zapeando la elección de 'La bola negra' por parte de la Academia de Cine como representante española en la carrera hacia la 99.ª edición de los Oscar. Una candidatura que, a su juicio, podría tener mucho más recorrido del que todavía se percibe en España.

Rey se mostró especialmente contundente al valorar las posibilidades de la película en Hollywood. "No sé cómo decir esto sin parecer un sobrado, pero la nominación a Mejor Película Internacional la tiene asegurada", aseguró. Una afirmación que llevó todavía más lejos al hablar del entusiasmo que está generando la cinta: "El hype de la película, que la vi ayer y sigo vibrando, es tal que ya hablan de favorita a Mejor Película del año".

El crítico recordó que en la categoría de Mejor Película Internacional son diez las películas que llegan a la lista de seleccionadas antes de que se anuncien las cinco nominadas definitivas. "Es difícil entrar, pero en absoluto imposible", explicó. En este sentido, recordó que el año pasado, con 'Sirāt', también se llegó a plantear que la película española pudiera entrar en la carrera por las principales categorías.

Además, Rey puso sobre la mesa un dato que, según explicó, refleja el ruido que *La bola negra* estaría generando al otro lado del Atlántico. "En muchas quinielas norteamericanas la dan como ganadora por delante de *La odisea* y *Dune 3*", afirmó. Según el crítico, incluso se habla de que la película podría llegar a conseguir hasta 14 nominaciones.

A esta expectación se suma, según Rey, una importante campaña de promoción en Estados Unidos. "Se habla de que la productora se va a gastar 20 millones en promoción, que es más de lo que ha costado la película rodarla", señaló.

Una expectación que, a su juicio, todavía no se ha trasladado plenamente a España, en parte porque la película aún no se ha estrenado comercialmente. "Aquí en España apenas nos estamos dando cuenta porque se estrena la semana que viene", apuntó.

Y para cerrar, Alberto Rey se permitió imaginar un escenario que, de producirse, convertiría a 'La bola negra' en una de las grandes protagonistas de la próxima temporada de premios: "Imaginaos: 14 de marzo de 2027... 'And the Oscar goes to... Black Ball'".

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