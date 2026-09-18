Dani Mateo reacciona al final de la gira de Rosalía: "Como siga arriesgándose, el próximo tour se va a llamar 'Luxación'"

Rosalía pone fin a su gira LUX en Miami y vuelve a sorprender a sus fans al saludarles desde el techo de un coche. Dani Mateo, entre risas, le lanza una advertencia.

Tras seis meses recorriendo distintos puntos del mundo con su gira 'LUX', Rosalía ha puesto punto final al tour en Miami, donde ofreció el último concierto ante sus fans. Pero la cantante no quiso despedirse del público únicamente desde el escenario y, una vez terminado el show, volvió a protagonizar uno de sus habituales momentos espontáneos.

Rosalía salió a saludar a sus seguidores desde el techo del coche mientras abandonaba el lugar, una imagen que rápidamente llamó la atención y que demuestra, una vez más, que la artista no parece tener miedo a correr riesgos.

Una actitud que Dani Mateo ha comentado con humor en el plató de Zapeando: "Como siga arriesgándose, el próximo tour se va a llamar 'Luxación', porque es que la he visto correr por la calle, subirse a coches... ¡Que te vas a matar!".

Ante la advertencia del presentador, los colaboradores del programa lo tienen claro y han respondido entre risas: "Ella puede".

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