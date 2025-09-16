Francisco Cacho explica en qué consiste la 'niebla meona' el curioso fenómeno atmosférico visto en Málaga

Francisco Cacho visitó el plató de Zapeando para hablar del tiempo de los próximos días. Antes, quiso explicar un curioso fenómeno atmosférico detectado en Málaga, popularmente conocido como "niebla meona". Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Francisco Cachovisitó el plató de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo de los próximos días. Sin embargo, antes quiso detenerse en un fenómeno atmosférico poco común que ha llamado la atención en Málaga.

"Este fenómeno que hemos visto en Málaga se llama 'niebla meona'… un nombre muy bonito para usar en los simposios de meteorología. El tiempo no solo está loco sino que también sufre de incontinencia", bromeó Iñaki Urrutia antes de dar paso a Cacho.

El meteorólogo explicó que lo observado estos días en la ciudad andaluza "es una niebla muy cargada de humedad" que procede del mar y que, a su paso por las calles, ha ido dejando "todo empapado".

Cacho añadió que si se sube a un punto elevado se puede comprobar que "solo es niebla" y que por encima no existe ninguna nube que provoque lluvia. Además, aclaró que este fenómeno en Málaga se conoce popularmente como "Taró" y que también es habitual verlo en Canarias.