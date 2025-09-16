El actor muere a los 89 años
Cristina Pardo, tras la muerte de Robert Redford: "Cómo sería su éxito, que hasta Trump ha hablado bien de él"
"Donald Trump hablando bien de alguien que no piensa como él", comenta Cristina Pardo tras los elogios de Donald Trump a un Robert Redford que, durante su primer mandato, le llamó "presidente dictatorial".
Dani Mateo conecta un día más con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los contenidos de Más Vale Tarde, que entre otras cuestiones abordarán las críticas a Javier Bardem por lucir el pañuelo palestino y la muerte de Robert Redford.
Cristina Pardo explica que el mítico actor ha muerto mientras dormía a los 89 años y señala que "cómo sería de enorme su éxito, que hasta Donald Trump ha hablado bien de él".
"Donald Trump hablando bien de alguien que no piensa como él", alucina la presentadora de Más Vale Tarde en el vídeo sobre estas líneas.
En este sentido, recuerda que durante el primer mandato de Donald Trump el propio Redford dijo que era "un presidente dictatorial".
"Facilita mucho que Trump hable bien de ti si has muerto", añade Iñaki, mientras que Dani piensa que Trump "se ve del grupo de los guapos y entre ellos se defienden".