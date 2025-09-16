Ahora

El actor muere a los 89 años

Cristina Pardo, tras la muerte de Robert Redford: "Cómo sería su éxito, que hasta Trump ha hablado bien de él"

"Donald Trump hablando bien de alguien que no piensa como él", comenta Cristina Pardo tras los elogios de Donald Trump a un Robert Redford que, durante su primer mandato, le llamó "presidente dictatorial".

"Donald Trump hablando bien de alguien que no piensa como él", comenta Cristina Pardo tras los elogios de Donald Trump a un Robert Redford que, durante su primer mandato, le llamó "presidente dictatorial".

Dani Mateo conecta un día más con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los contenidos de Más Vale Tarde, que entre otras cuestiones abordarán las críticas a Javier Bardem por lucir el pañuelo palestino y la muerte de Robert Redford.

Cristina Pardo explica que el mítico actor ha muerto mientras dormía a los 89 años y señala que "cómo sería de enorme su éxito, que hasta Donald Trump ha hablado bien de él".

"Donald Trump hablando bien de alguien que no piensa como él", alucina la presentadora de Más Vale Tarde en el vídeo sobre estas líneas.

En este sentido, recuerda que durante el primer mandato de Donald Trump el propio Redford dijo que era "un presidente dictatorial".

"Facilita mucho que Trump hable bien de ti si has muerto", añade Iñaki, mientras que Dani piensa que Trump "se ve del grupo de los guapos y entre ellos se defienden".

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres