"Estoy muy enamorada": Nicky Nicole confiesa su amor por Lamine Yamal

Tras confirmar su relación a finales de agosto, la cantante Nicki Nicole confiesa estar atravesando una etapa de "gran felicidad" y confirma su romance junto a Lamine Yamal.

El pasado mes de agosto, Lamine Yamal publicó una fotografía en sus stories de Instagram que echó más leña al fuego de la supuesta relación que estaba manteniendo Nicki Nicole.

Ahora, ha sido la cantante internacional la que ha hablado sin tapujos frente a los medios de lo enamorada que está.

Ha sucedido en el evento de Desigual en Barcelona donde Nicki Nicole ha asistido para ver la presentación de la nueva colección de la marca. La cantante confesó estar profundamente enamorada y desbordada de felicidad.

"Estoy muy feliz en Barcelona y con mucho cariño de la gente, estoy muy enamorada y muy feliz", ha desvelado la argentina.