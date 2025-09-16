Dani Mateo: "Es muy fuerte, pero la gente joven de Robert Redford solo sabe que se parece mucho a Chelo García Cortés"

En este vídeo, Dani Mateo y el resto de Zapeando rinden homenaje a Robert Redford en el día de su muerte: "Hoy el mundo es un poco más feo porque se ha muerto uno de los tíos más guapos que ha pisado este planeta Tierra".

"Hoy el mundo es un poco más feo porque se ha muerto uno de los tíos más guapos que ha pisado este planeta Tierra", comenta Dani Mateo sobre el fallecimiento de Robert Redford.

Se va uno de los "últimos mitos del Hollywood clásico", apunta María Gómez, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda algunas de las películas más icónicas de Redford, como 'El Golpe' o 'Dos hombres y un destino' y que, además, ganó dos Oscars y fue el fundador del Festival de Sundance.

La zapeadora también desvela que, durante su juventud, Robert Redford "vivió en Mijas pintando retratos de turistas para sacarse unas pelillas".

Miki Nadal y Dani Mateo le encuentran parecidos razonables a Robert Redford, desde Brad Pitt en su juventud, hasta Chelo García Cortés: "Es muy fuerte, pero la gente joven de Robert Redford solo sabe que se parece mucho a Chelo García Cortés", comenta Dani, que anima a redescubrir la filmografía de este inmenso actor y director, entre ellas 'Descalzos por el parque'.