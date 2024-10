Juanma Iturriaga se enfrenta a las preguntas de Zapeando para dar a conocer las canciones que escogería escuchar en diferentes momentos. El presentador tiene muy claro que, cuando cocina, le gusta escuchar la canción 'Uptown Funk' de Bruno Mars. "Con esa levanta el espíritu a un muerto", explica, "incluso bailo si estoy solo".

Para conducir, le gusta escuchar 'On the Road Again' de Willie Nelson. "Hace unos años hice un viaje con mi familia a Estados Unidos y cogimos la costumbre de que siempre que nos montábamos en el coche la primera canción que escuchábamos era esta", cuenta el ex jugador de baloncesto. "No hace falta ni explicación, es perfecta para conducir", añade.

Para escoger su canción favorita para seducir, Juanma confiesa que debe irse a un recuerdo de la adolescencia ya que hace tiempo que no "ejercita". "Cuando íbamos a la discoteca había un momento que ponían 'agarrao' y recuerdo el éxito que tenía 'Europa' de Santana", explica, "esa guitarra, ese comienzo...".

'Aquí no hay playa' de The Refrescos, es su elección como canción de todos sus veranos. "Es atemporal, la puedes poner en cualquier momento y te lleva al verano", argumenta. Por último, no duda al escoger la canción de su vida: 'La chica de ayer' de Nacha Pop. "Desde que tenía 18 o 19 años ahí esta. Tiene eso que tienen las grandes canciones que es que pasan las décadas, las escuchas y te da la sensación de que las escuchas por primera vez".