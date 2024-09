Gonzo se somete al test musical de Zapeando y desvela sus canciones preferidas en 'La playlist de...'. La primera elección del periodista es la canción que escucharía para cocinar. Como confiesa, lo hace poco pero está "bastante tiempo", por ello suele escuchar discos completos. "Hay uno de un grupo que se llama The RH Factor que se llama 'Hard Groove' que no te mejora los platos pero te sientes dios en la cocina mientras los escuchas", cuenta el presentador de 'Salvados'.

Para conducir tiene claro que su canción preferida es 'Cardova' de The Meters. Como explica, es una canción que es "la canción 'tipo' para poder conducir". "Cuando era más joven me ponía discos de System of a Down, Pantera, Sepultura... cosas muy aceleradas porque quería sentir que iba a llegar rápido pero ahora es más disfrutar", argumenta Gonzo.

'Amnesia' de Control Machete, es su canción preferida para seducir. "Es la última que usé y fue efectiva porque no lo he tenido que hacer más", explica. Pensar en su canción de todos los veranos le provoca recordar las fiestas en el pueblo de sus padres. Como cuenta, "pasen los años que pasen, venga la orquesta que venga, siempre suena el pasodoble 'Islas Canarias'".

Antes de grabar 'Salvados' suele escuchar cosas "rápidas y animadas". "La última que estoy escuchando se llama 'Gossip' y el grupo es High Fade", indica, "es funky, muy animada y muy rápida". En cuanto a la canción de su vida, tiene muy claro que es 'Bienvenidos' de Miguel Ríos. "La escuchaba cuando tenía cinco años y descubrí lo que era una gramola", explica. Esta canción sonó cuando se casó y, como desvela, "puedo decir que soy amigo de Miguel Ríos y esa canción, y ser su amigo, me hace ver que la vida, en mi caso, sí fue maravillosa".