En Masterchef Junior recibieron la visita de Josie y, como siempre que Josie pisa un plató de televisión la cosa acabó totalmente descontrolada. La locura comenzó durante la valoración de una prueba por equipos. Tras escuchar la valoración de los jueces, completamente por sorpresa a los pequeños les iba cayendo encima un pringue asqueroso.

Al ver a sus compañeros cubiertos de moco de colores, el último grupo no se fiaba nada y el jurado decidió usar a Josie como garantía de que no les iban a tirar nada. Pero la idea no cuajó y a ellos también les cayó un pringue, esta vez rojo. Lo que empezó como una broma para los chavales acabó como una guerra campal y Samantha Vallejo-Nágera y Josie tirados por el suelo. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.