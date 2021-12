Después de varias semanas de viaje Josie regresa al plató de Zapeando para hablar sobre el esperado look de Cristina Pedroche en las Campanadas 2021. Y es que el experto en moda ha compartido una foto con la fotografía en la que ha lanzado un mensaje: "Atentos todos al 31 de diciembre porque se vienen curvas preciosas y mensajes importantes". "Es verdad que es un año distinto", destaca Josie, que afirma que Cristina Pedroche ha creado "un foco mediático en el que poder interactuar con el público y dar mensajes de moda en máxima audiencia": "Nunca ha habido un mensaje de moda tan importante como el que van a dar este año".

"El truco de las Campanadas es en subir un escalón cada año", explica Josie, que lanza un consejo: "La gente tiene que estar más atenta que nunca". Por su parte, Cristina Pedroche destaca que es "un resurgir": "Es una vuelta a los orígenes, y creo que este año el mensaje que vamos a dar en todos los aspectos es el más importante de todos los años. Solo por eso la gente debería verlo". Además, Josie confiesa que el look no lleva flecos y da una nueva pista que deja sorprendido a Dani Mateo: "¿Estamos hablando de que no hay telas?". Puedes ver las pistas al completo en el vídeo de arriba.

El mensaje de Josie a Blanca Suárez

Los escotes vienen pisando fuerte y Josie analiza varios looks de famosas que han escogido escotes muy llamativos. Incluso, manda un mensaje a Blanca Suárez en este vídeo: "En 2022 siéntate en Zapeando porque tenemos que organizar esta imagen".