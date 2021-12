En los últimos eventos de moda, está triunfando los escotes como el que lució Blanca Suárez en la gala de los Fotogramas de Plata. Cruzado a modo de x y de lentejuelas plateadas el escote de la actriz española contrastaba con el resto de su vestido, negro por completo. Pero no es la única actriz que ha acudido a una alfombra roja con un espectacular escote.

Desde Lady Gaga hasta a Scarlett Johansson, Josie analiza los looks en el plató de Zapeando. "Es que un escote delantero es un homenaje a tu lechuga y la corsetería es un valor", destaca Josie, que desmonta el uso de "un kimono" porque afirma que pierde valor al ser suelto. Además, Josie critica el look de Blanca Suárez: "Lo suyo mejor no lo comentaos, porque ya hemos dado mucha cera, pero estamos en un momento preocupante". Es más, el experto en moda manda un mensaje a la actriz: "Por favor, en 2022 siéntate en Zapeando porque tenemos que organizar esta imagen". Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.

La pista de Josie del vestido de las Campanadas de Pedroche

Josie y Cristina Pedroche avanzan algunas pistas sobre cómo será el look de la zapeadora en las Campanadas. Además, avisan: "El mensaje que vamos a dar es el más importante que hemos dado, solo por eso hay que verlas". Puedes descubrirlas en este vídeo.