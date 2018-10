DESTACA QUE "TIENE MUCHOS SEGUIDORES" POR ESO HACE "APETECIBLE" SUS LOOKS

Josie analiza en Zapeando el look que Paula Echevarría lució en su visita a El Hormiguero: un vestido de lentejuelas rosas. "Es un look discotequero, televisivo", destaca el estilista que destaca que además, la actriz "no es un icono de moda".