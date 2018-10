El look de Sara Carbonero en la Gala Dragón de Oro no convence a Josie: "'Ni fu, ni fa', es un 'shopping' mal hecho"

UN APLAUDIDO LOOK EN LAS REDES QUE NO GUSTA AL ESTILISTA

Josie analiza en Zapeando el look elegido por Sara Carbonero para ir a la Gala Dragón de Oro: "Aunque ella está muy guapa y el labio rojo me encanta, ese no es su 'Dolce&Gabbana'". Además, el estilista critica la corbata de Iker Casillas: "Es de 2005".