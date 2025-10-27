Isabel Forner pide disculpas a Dani Mateo antes de hablar del Clásico: "Sé que te duele..."

El presentador de Zapeando es fanático del Fútbol Club Barcelona y el resultado final del partido no fue de su agrado. Los merengues se impusieron a los culés por dos goles a uno.

Este domingo se enfrentaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Isabel Forner, antes de hablar sobre el tema, ha pedido disculpas a Dani Mateo, fan acérrimo del Barça, y es que el partido acabó con la victoria de los merengues. "Sé que te duele, pero hay que hablar de él", se justifica. "¿Y por qué te tengo que perdonar?", responde Mateo, "si te quiero guardar rencor te lo guardo".

Forner cuenta que ha sido uno de los Clásicos "más calentitos de los últimos años". "En parte, por lo mal que cayeron las declaraciones de Lamine Yamal diciendo que el Madrid robaba y, las de su padre", añade la zapeadora.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el padre del futbolista culé publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver cocinando. Mounir Nasraoui decía: "Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina ahí".

"Qué gracioso es", irónica Miki Nadal, "el nombre que le ha puesto a esta receta es: 'Me como mis palabras con patatas'". "¿Soy el único que cree que no es su casa y está grabando un reality para 'Zona Gemelos'?", plantea Dani.

Esto hizo que la afición del Real Madrid, tras ganar, hicieran referencia al vídeo de Nasraoui o a las palabras de Yamal. Edu Aguirre, de 'El Chiringuito de Jugones', charlaba con los aficionados a las puertas del Estadio Santiago Bernabéu, que decían, frente a las cámaras del programa de Mega, "Lamine, habla ahora que se te da muy bien", "Lamine, balón de playa" o "Padre de Lamine, se ha quedado sin gas, no ha podido cocinar".

"Se lo llevó una marea de gente a Edu Aguirre y, a estas horas, en casa lo siguen esperando", comenta Quique Peinado. "Estoy contento, eso significa que somos un buen equipo", comenta Mateo, "mira que ilusión les ha hecho ganarnos". "En fin... la fina la línea que separa ganar un clásico de una despedida de soltero", concluye Dani.

