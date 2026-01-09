Marina Comes desvela cuál es la excursión imprescindible si se viaja a México, en vídeo: "Me dejó descolocadísima"

En este vídeo, la creadora de contenido hace un repaso sobre los lugares más icónicos de Ciudad de México y, además, señala qué lugar, muy cercano a la capital, es de visita obligada.

Marina Comes visita Zapeando para hablar sobre su último viaje. La creadora de contenido ha pasado parte de la Navidad en México y, por ello, quiere compartir con los espectadores sus lugares preferidos.

Como señala, una parada obligatoria es su capital, Ciudad de México. "No nos dejemos llevar por los números", expone, "os prometo que, para mí, es la capital latinoamericana favorita". "Es una ciudad con un panorama gastronómico, histórico, cultural y artístico apabullante", añade. Comes explica que es la ciudad con más museos del mundo después de Londres.

La primera parada en la ciudad es la Colonia Centro. "Es donde se fundó la ciudad por los Aztecas en el siglo XIV", indica. En esa zona se puede encontrar, por ejemplo, la plaza del Zócalo, la Catedral Metropolitana o el Palacio Nacional.

Ciudad de México tiene otros barrios icónicos como Roma o Condesa, los favoritos de Marina. "Son la zona hípster 'cool'", indica, "son top de top". Otro de los barrios más conocidos es el de Coyoacán, donde se encuentra la famosa Casa Azul donde vivió Frida Kahlo y, además, se sitúa el museo dedicado a la artista mexicana.

Comes, además, comparte una de las excursiones imprescindibles que deben realizarse si se visita este país: las pirámides de Teotihuacán. "Es una ciudad de la que se sabe muy poco de la civilización que la construyó", señala.

Cada día se puede sobrevolar esta ciudad antigua en globo al amanecer, al igual que se hace, por ejemplo, en la Capadocia turca. "Es un espectáculo", confiesa, "me dejó descolocadísima". "No os lo perdáis", concluye.

