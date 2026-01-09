VÍDEO | Jessica Goicoechea y José Yélamo cuentan cual ha sido la peor prueba de 'El Desafío': "Estaba deseando acabar"

La influencer y el periodista son dos de los ocho nuevos participantes de el popular programa de Antena 3 que vuelve este viernes a las 22:00 h.

Este viernes se estrena la nueva temporada de El Desafío y dos de sus participantes, Jessica Goicoechea y José Yélamo, visitan Zapeando para hablar sobre su experiencia en el programa. La influencer se animó a participar ya que habló con otras compañeras que habían participado y le dijeron que era "la mejor experiencia de su vida".

"Me apetecía una buena manera de empezar en la televisión", añade. Mónica Cruz, que también participó, comparte para ella fue "increíble". "Volvería mañana mismo", afirma la zapeadora. Yélamo, por su parte, quería buscar nuevos retos.

Mónica recuerda que la prueba que más odiaba todo el mundo era la de la apnea. "A nadie le gusta", afirma Jessica. "Creo que a nadie le gusta no respirar", apunta José. Y le dice a su compañera: "Tú tuviste algún tipo de enganche, ¿no?". "No", responde ella, "estaba desando acabar esa apnea y nunca más ahogarme en el agua".

Yélamo explica que el entrenamiento para esa prueba, "y, sobre todo, el día que tienes que hacerla es duro". "Después ya podéis venir a Zapeando", comenta María Gómez, "el Vietnam de Mónica fue eso antes de venir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.