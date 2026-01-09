VÍDEO | Alberto Rey repasa los estrenos más destacados de esta semana: "Va para personas con guitarra y en blanco y negro"

Ahora

Como cada viernes, las carteleras renuevan su oferta de películas de estreno. El periodista experto en cine analiza 'Canción para dos' y 'Nouvelle vague'.

Como cada viernes, Alberto Rey hace un repaso de los estrenos que podemos encontrar esta semana en las carteleras de cine. Este viernes, por ejemplo, se estrena 'Canción para dos', "una historia real de una mujer y un hombre que se lanzan a formar una banda tributo a Neil Diamond", explica Mónica Cruz. La película está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson.

"No lo tengo nada claro con esta película", confiesa Alberto. "Está claro que cuando Hugh Jackman dijo 'quiero cantar', que claramente se lo dijo a su representante, claramente lo dijo completamente en serio", añade el periodista.

Para Rey, Jackman podría haber sido "la gran estrella de acción del siglo XXI, ahora es otra cosa que resulta francamente meritoria y muy extravagante". El periodista, finalmente, no aprueba la película ya que le da solo dos 'Albertitos'.

El otro estreno es 'Nouvelle vague', del director Richard Linklater. Quique Peinado cuenta que relata cómo se rodó 'La escapada' de Jean-Luc Godard. Rey indica que es "exactamente lo que te imaginas cuando lees nouvelle vague e imaginas algo".

Para el periodista, la película "es un capricho de Richard Linklater". Para Alberto, "la película se pasa volando ya que es muy bonita", pero, a pesar de ello, le costó mucho entrar. Rey, señala, que la película es en blanco y negro, algo que llama la atención de Nacho García.

"Si tienes un perro y vas a verla, el perro va a disfrutar porque es en blanco y negro", indica el zapeador. "Hoy esto va para personas con guitarra y en blanco y negro", responde Alberto. El periodista, finalmente, da cuatro 'Albertitos' al film.

