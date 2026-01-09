VÍDEO | ¡Nacho García cumple 43 años!: "Me han empezado a salir canas en la ceja"

El programa ha compartido un vídeo con los mejores momentos del zapeador en los que, como señalan, Nacho se ha llegado a jugar la vida. Descubre las divertidas imágenes en el vídeo principal.

Este viernes Nacho García cumple 43 años. Como desvela María Gómez, el zapeador ha llevado cruasanes para celebrarlo con sus compañeros. "Hoy nos lo comemos a él a besos", afirma la zapeadora. María señala que este año, Nacho ha llegado, incluso, a jugarse la vida por el programa.

Para demostrarlo, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la zapeadora comparte un vídeo que resume los momentos más divertidos del zapeador en Zapeando. Por ejemplo, sus intervenciones en la sección de protocolo con María José Gómez y Verdú, los retos a los que se ha enfrentado o cuando se convirtió en la mascota de Zapeando, 'Zapi'.

"Es increíble que con todo lo que he comido en este programa, María es la que más come", comenta García, "mira que yo he hecho lo posible, soy el segundo". "Tercero que está Miki también", puntualiza.

"No es el vídeo que soñaban tus padres cuando te mandaron a estudiar", afirma Quique Peinado. "Eso es", responde Nacho. "Mi madre, ahora mismo, está tan orgullosa en casa viendo esto", afirma, irónico. El zapeador afirma que ha cumplido 43 años "muy mal llevados". "Me han empezado a salir canas en la ceja", desvela, "era lo único que ya me faltaba".

