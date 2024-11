Maya Pixelskaya muestra en Zapeando un curioso objeto que ha fabricado con su impresora 3D: una reproducción de su cráneo en color rosa. "Tengo una impresora 3D y tenía la típica duda sobre cómo sería mi cráneo", explica la zapeadora. Maya, junto con un amigo, buscó la máquina de TAC con más resolución de todo Madrid, "fuimos allí, pagándolo, y nos hicimos un TAC de 512 cortes y luego nos imprimimos en casa cada uno nuestro cráneo".

"Tienes la fontanela todavía un poco abierta", apunta Miki Nadal. "No ha madurado", añade Dani Mateo. El presentador pregunta a la zapeadora qué se siente al tener la reproducción de su cráneo. Maya responde que "sientes que si Dios existe desaprueba mucho esto que estoy haciendo".

"Dicho así queda un poco loco", afirma Isabel Forner ante la respuesta de Maya. "A ver, Isabel, como representante de la 'tradicionidad'... ¿tú qué opinas de esto?", le pregunta Dani. "Tengo sentimientos encontrados", se sincera Isabel, "como elemento decorativo está muy bien, pero me invita alguien a su casa y me dice 'mira, es mi cráneo'... me voy por patas y llamo a la policía".

Maya no solo ha impreso su cráneo a tamaño real sino también en un tamaño más reducido. "Mira, como anillo no está mal", argumenta Isabel ante la versión reducida. "Para quedar de interesante te imprimes de estos un montón y, cada cita que tengas, se lo das de recuerdo", le sugiere la zapeadora.