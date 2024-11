Hoy Raquel Perera visita Zapeando para hablar de las apps para ligar, una tendencia cada vez más al alza que ya utilizan 4 millones de españoles. De ese 8%, la experta en coaching emocional señala que el perfil más habitual es el de hombres, funcionarios y de Navarra.

Para ver si esta estadística se cumple en el plató, María Gómez pregunta a los zapeadores. En el vídeo sobre estas líneas, Isabel Forner admite que utiliza un aplicación de citas, pero que "no es la convencional".

La periodista se refiere a Raya, la app de citas para personas famosas y ricas, e Isabel recalca que en ella "había gente muy famosa". Sin embargo, reconoce que hay algunos perfiles a los que no se ha atrevido a dar 'like': "Me daba como vergüenza la situación", explica.

Raquel comenta que, en su caso, cuando se separó probó también con esta misma app. Sin embargo, recuerda que cuando recibió un "like directo" de una persona, "me dio tanta cosa que cerré la aplicación y todo". Sin embargo, ahora que sí se siente preparada, le manda un llamamiento: "Si me estás viendo, llama".