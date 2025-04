Isabel Forner confiesa que estuvieron a punto de estafarla en la compra de una casa: "Ahí me cagué en sus muertos"

Hoy Paco Jiménez desvela varias estafas con las que nos podemos encontrar en vacaciones, desde las que se aprovechan que tengamos muchas pestañas abiertas mientras organizamos el viaje, hasta el ya clásico estafador que nos engaña con el alojamiento vacacional.

Para 'fichar' a estos estafadores, Paco comparte en el vídeo sobre estas líneas las claves que da la policía, entre las que se encuentran que suele decir que está en el extranjero, exige mucha documentación para dar una falsa imagen de profesionalidad, mete prisa para cerrar el acuerdo con el pretexto de que hay más gente interesada y que exige pagos por adelantado.

A propósito de esto, Isabel Forner desvela que estuvo a punto de ser estafada en la compra de una casa. Comenta que encontró una auténtica ganga en un portal de compra venta, aunque su padre le avisó de que parecía "un poco raro".

Sin embargo, llegó un momento en el que el vendedor le dijo que, para ir a ver la casa, tenía que pagar. "Ahí me cagué en sus muertos", admite Isabel, que señala que en ese momento "me di cuenta de que me estaba estafando".