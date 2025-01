Isabel Forner confiesa su atracción por Barron Trump: "Nos vendría muy bien a todos que te lo ligaras"

Otro de los protagonistas de la toma de posesión de Donald Trump ha sido Elon Musk, que se ha mostrado eufórico durante el acto. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, durante el discurso del presidente, el magnate tecnológico manifiesta su felicidad aplaudiendo con entusiasmo y haciendo gestos de aprobación levantando su dedo pulgar.

"Le hace más ilusión el discurso a Elon Musk que al hijo de Donald Trump", comenta Quique Peinado, "claramente sabemos a quién da más caprichos de los dos". "¿El hijo de Donald Trump no os parece un poco como el colega pijo del de 'Crepúsculo'?", pregunta Dani Mateo.

Isabel Forner no duda en confesar que siente debilidad por Barron Trump. "Cállate, que me gusta", le dice a Dani ante su afirmación. "Me fijé mucho en él y ni se mueve", añade la zapeadora. Es tu tipo completamente", le dice Maya Pixelskaya. Su seriedad, como apunta Forner, le genera "tensión". "Es esa persona con la que quedas y no sabes qué piensa", añade Isabel. "Nos vendría muy bien a todos que te lo ligaras", le sugiere Dani.