Gabriela Guillén estalla contra la actitud de Bertín Osborne con su hijo: "No lo ve nunca ni me da dinero"
Gabriela Guillén se muestra en este vídeo muy crítica con Bertín Osborne, del que dice que "nunca" ve al hijo que tienen en común ni le pasa dinero: "A ver si cerramos ya un acuerdo".
Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la crítica de Gabriela Guillén a Bertín Osborne después de que todos los hijos del cantante, menos el que tiene con Guillén, fueran con su padre a un evento de la 'Fundación Kike Osborne'.
"Cómo me va a sentar, si no lo ve nunca", critica Guillén al cantante, quien ha dicho a los medios que le pregunten a ella porque ahora va a estar más contenta. "Sí, por ver si cerramos ya un acuerdo", explica Gabriela Guillén, que critica que "solo se rige a lo que es el dinero".
"Vaya cómo se va la humanidad", lamenta Gabriela Guillén a la reportera, que le pregunta si está enfadada porque el cantante no ejerce de padre y solo da dinero. "No me da ni dinero", responde tajante Guillén. Tatiana Arús explica que estas declaraciones de Gabriela Guillén "sorprenden": "Bertín dijo la noche anterior que Gabriela iba a estar contenta, pero ella dice que no lo ve".
