El vídeo viral de Miguel Lago sobre los conciertos: "Ya no sabes si vas a comprarte una entrada o una vivienda"

Alfonso Arús enseña en este vídeo el monólogo viral de Miguel Lago sobre los conciertos. "¿Por qué es tan difícil conseguir entradas para un concierto?", pregunta el cómico, que repasa todos los inconvenientes que se encuentra la ciudadanía: "Precios elevados, difícil acceso, reventa para especulación... llega un punto en el que no sabes si estás hablando de comprarte una entrada o una vivienda".

Además, Miguel Lago dedica unas bonitas palabras a Aitana mientras lanza un inesperado 'dardo' a Mónica Naranjo: "El otro día en mi casa intenté comprar unas entradas para ver a Aitana, nos gusta, es una artista brutal, una niña majísima y canta muy bien, es como Mónica Naranjo, pero bien y agradable".

