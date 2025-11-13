El vídeo de Amaia Romero cantando en la fiesta de Tous como su nueva embajadora: "No dista mucho de Rosalía"

Amaia Romero se ha convertido en la nueva embajadora de Tous, en cuyo aniversario ha cantando y tocado el piano para disfrute de sus 300 invitados, entre los que se encontraban famosos como Rossy de Palma.

Amaia Romero le ha puesto música al 40 aniversario de Tous, como la nueva embajadora de la firma de joyas. Más de 300 invitados, entre los que se encontraban rostros muy conocidos, asistieron a esa celebración. Por ejemplo, Rossy de Palma o la actriz Ángela Molina.

Tras escuchar cantar a Amaia, Tatiana Arús reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Yo ahora lo analizo todo un poco en clave Rosalía, y no creo que Amaia diste mucho del estilo de Rosalía de ir por un camino bastante diferente al que nos tienen acostumbrados artistas como Aitana, con algo más comercial".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que Amaia es "víctima de la ley de Operación Triunfo", de que "siempre triunfa el segundo o el tercero": "¿Qué ganador absoluto de OT ahora ismo está arrasando?". Y es que le presentador recuerda que ni David Bisbal, ni Aitana, ni Manuela Carrasco ganaron en sus ediciones: "Siempre triunfan los que no ganan".

