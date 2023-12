El programa de Stephen Colbert se fue hasta la casa de Barbra Streisand, donde además de hablar de los perros que tiene clonados o de qué haría si Donald Trump volviera a ser presidente, también hicieron un tour por el hogar de la cantante, que en su sótano tiene su propia tienda de muñecas.

"¿Sabes cuántas de estas muñecas están encantadas?", le preguntaba el presentador en el vídeo que se puede ver sobre estas líneas, a lo que Streisand respondía que "ninguna estaba encantada". "No me digáis que no parece el sótano de los Warren", comenta por su parte Dani Mateo, que también se sorprende con la altura de la mesa en la que Colbert y Streisand se estaban tomando el té: "Es incomodísimo, si parece la casa de Frodo", bromea.