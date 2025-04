Iñaki Urrutia recuerda que hace 20 años terminó 'Un paso adelante': "Casi estuve en la serie..."

Iñaki Urrutia abre Zapeando recordando una efeméride: el fin de la serie de Antena 3 'Un paso adelante'. Una de sus protagonistas era la zapeadora Mónica Cruz. "¿Cómo va a ser si Mónica tiene ahora 26 años?", comenta Dani Mateo. "Es que soy como Jordi Hurtado", se justifica la zapeadora.

"Yo casi estuve en la serie", comenta Iñaki. "¿En serio?", pregunta la actriz. "Si me llego a presentar al casting...", añade él, "pero, no me presenté". "Hombre, hay un baile que haces increíble", comenta Quique Peinado. "Un día te lo enseño, Mónica", le dice Urrutia a la zapeadora.

Finalmente, el zapeador se anima y le muestra su baile estrella a Cruz con la sintonía de 'Un paso adelante'. El público aplaude y anima al zapeador mientras muestra sus 'coreografía'. "El baile de Jean-Claude Van Damme, búsquenlo en internet", comenta Quique Peinado.

"No te presentaste porque, si no, el Tito Rober hubiera sido otra persona", afirma Mónica. "Qué suerte tuvo Miguel Ángel Muñoz", afirma Dani. "Ahora mismo está Miguel Ángel Muñoz diciendo 'no sabes la suerte que he tenido...'", responde Iñaki.