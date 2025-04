Un espectador confunde a Iñaki Urrutia con un colaborador de Aruser@s y manda un recadito para Alfonso Arús: "Tiene una hostia"

Iñaki Urrutia es uno de nuestros cómicos favoritos y por este motivo aparece de manera más que frecuente en la sección de los 'zascas' de Aruser@s. De hecho, nos resulta completamente lógico que muchos espectadores crean que se trata de un colaborador más del programa.

Precisamente eso fue lo que le ocurrió el otro día al humorista o, al menos, eso es lo que cuenta él en este vídeo. "El otro día en Coruña estaba yo en una terraza y un señor me invitó a un café y me dijo que me veía todas las mañanas en Aruser@s ahí trabajando", narra. Él le sacó de su error: "No, trabajando, no. Que ahí no me pagan".

"Me dijo: '¿No? Pues que sepas que Arús tiene una hostia'", cuenta. "Lo dijo el señor, yo no digo nada. Yo no estoy de acuerdo, pero eso dijo el señor", asegura.

Las risas se desatan en el plató del programa matinal de laSexta e Iñaki Urrutia pasa por aclamación popular directo a Arusoros, la selección de los mejores vídeos de la semana.