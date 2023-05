A escasas horas de que se celebra Eurovisión, el periodista Iñaki de la Torre visita Zapeando para hablar de algunas curiosidades del festival, además de para ayudar a los zapeadores a elaborar 'La quiniela eurovisiva de las segundas veces', en la que tiran "de quinielas y resultados históricos" para adivinar en qué posición quedará Blanca Paloma.

"He echado un ojo a los datos objetivos y el primero es que lo está intentando por segunda vez", comenta el periodista, que recuerda que Blanca Paloma ya se presentó "el año pasado con 'Secreto de agua'", tal y como se puede ver en este vídeo, pero no consiguió ganar a Chanel. Aunque no es la única artista española que ha hecho varias intentonas: "Raphael, también lo intentó dos veces antes, pero no se clasificó".

Además, en el vídeo principal de la noticia Iñaki de la Torre también habla de las estadísticas de los que se presentaron dos veces, ¿hay esperanza para Blanca Paloma?