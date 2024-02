Iñaki de la Torre expone en Zapeando un detalle curioso sobre Elvis Presley. El experto musical cuenta que el artista tenía sus manías, pues, según contaba la que fuera su esposa, Priscilla Presley, no le gustaba salir a comer a casas de amigos o a restaurantes por un motivo algo peculiar.

Esta desvelaba que el 'rey del rock and roll' "no quería usar los cubiertos que hubieran usado otras personas", así que se llevaba allí donde fuera los suyos. Pero esto no queda ahí, pues tampoco usaba los vasos de otros.

De manera que optaba por beber por el lado del asa, por donde sabía que nadie había bebido. "Tenía remilgos para usar los cubiertos de otros pero luego le metía el morro a la primera que pasaba", bromea Berta Collado.