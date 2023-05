Alfred García visita Zapeando para hablar de su participación en 'Tu cara me suena'. "Un aplauso para Alfred", presenta Dani Mateo, pero se equivoca en la pronunciación de su nombre: "Ya he optado por presentarte como te llaman los demás", le dice. "No lo hagas", le pide, "que tú también eres catalán y sabes decirlo bien".

"¡Pero si te van a seguir llamando igual!", responde Dani Mateo y le propone llamarse "Alf", aunque "lo malo es que Alf ya está pillado y van a pensar que comes gatos".

De hecho, Dani Mateo reconoce que lleva toda la tarde pensando: "Dilo bien, dilo bien" y finalmente se ha confundido en la presentación, algo que confirma Miki Nadal. "La has cagado", le acaba 'reprochándole' Alfred García. Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.