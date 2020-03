Gotzon Mantuliz presenta a Dani Mateo en Zapeando a su perrita Noa, quien es la verdadera protagonista de sus exitosas fotos en Instagram. Además, el zapeador destaca cómo están pasando la cuarentena por coronavirus.

El zapeador destaca la importancia de "hacer paseos cortos cerca de casa y de no cruzarse con nadie ni que se junten los perros". Además, Gotzon cuenta el incidente que ha tenido con la Ertzaina durante su paseo mañanero con Noa.

"Levaría minuto y medio en la cuando escucho que me llaman, me dijeron que estaba leos de casa y que igual me multaban con 300 euros", señala el zapeador, que destaca que tras mostrar tanto la documentación de su perra como la suya y ver que estaba todo correcto, al final no le han multado. "Están llamando tanto la atención para que la gente tome conciencia y se ponga seria con el tema", afirma.

Por último, Gotzon desmonta el bulo que decía que los animales domésticos transmiten el coronavirus: "La OMS ya ha recalcado que no es verdad, así que nunca hay que abandonar a un animal".