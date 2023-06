La prensa portuguesa ha publicado el que sería el acuerdo prematrimonial que firmaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en el que él tendría que pagar 100.000€ a la influencer y cederle la casa de La Finca para que pudiese vivir con sus hijos. "¿Creéis que hoy en día se puede vivir con eso?", pregunta Dani Mateo a sus compañeros de Zapeando.

"No, hombre", responde Gakian, ya que "los aguacates están por las nubes". "Con ese dinero tienes que comer pienso", comenta Dani Mateo, una afirmación que hace confesar a la nueva colaboradora del programa: "Yo he probado el pienso con la esperanza de que tuviese sabor a patata frita, pero no lo hagáis. No sabe a patata frita".

"Es gracioso porque es verdad", comenta Quique Peinado, y Berta Collado no puede evitar reír con esta confesión.