Paco Jiménez descubre cómo funciona la estafa del 'Fortnite': los falsos 'chollos' de 'skins' que le cuestan la paga a los jóvenes

Paco Jiménez analiza en este vídeo una nueva estafa en 'Fortnite'. Los ciberdelincuentes ofrecen 'skins' del famoso videojuego y exigen como pago tarjetas regalo. Después, "si te he visto no me acuerdo", señala el periodista.

Además de analizar la norma que prohíbe hacer llamadas comerciales desde números de teléfono móvil, Paco Jiménez desvela todos los secretos de una nueva estafa que afecta a los jugadores de 'Fortnite', tanto jóvenes como adultos.

Paco recuerda que este videojuego es gratuito, pero en el que se puede gastar dinero real en lo que se llaman 'skins', que no es otra cosa que los trajes o la apariencia de los personajes.

El timo comienza desde Tik Tok, donde el ciberdelincuente sube un vídeo en el que pone a la venta cuentas de 'Fortnite' con este tipo de 'skins' a un precio más barato. Esto llama la atención de los jóvenes, "y adultos", añade Dani Mateo, que ante este supuesto 'chollo', contactan con él para comprársela.

El estafador exige un pago en forma de códigos de tarjetas regalo. Una vez que lo tiene, apunta Paco, "si te he visto no me acuerdo". Sin embargo, afirma que no es mucha cantidad, pues el precio de estos 'skins' no es muy alto.

Esto también permite a los menores comprar las tarjetas regalo "con su propia paga" y sin necesidad de recurrir a la tarjeta de sus padres, que no se enteran porque el gasto "no queda registrado".

En el caso de los timadores, Paco afirma que suelen gastar este dinero en comprar los 'skins' o vendiendo las tarjetas "por dinero real".