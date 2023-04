En Estados Unidos tienen el día de llevar a tu hijo al trabajo y en Zapeando inventan una nueva versión, 'La Acoplada', que podría ser un 'trae a tu colega al trabajo'. Quique Peinado invita a su amiga Gakian, "una cómica increíble y graciosísima con un universo propio", explica el zapeador.

"Va llena de pelos de gato", aprecia Dani Mateo, un detalle que, asegura, "me da confianza, como cuando alguien huele a queso". Sobre qué conoce de Zapeando, Gakian asegura que "me he pegado unas buenas siestecitas algunas veces". 'La Acoplada' recuerda el día en el que se habló en el programa del natto, el 'superalimento' con apariencia de moco y olor a amoníaco, y ha propuesto a los zapeadores probarlo en directo.

"Tú tienes gatos, ¿sabes cuando vomitan?", comenta Dani Mateo sobre el aspecto del natto, que al probarlo confirma sus sospechas: "Parece asqueroso y sí". Por su parte Quique asegura que "sabe como a comida y luego a que le han echado amoníaco por encima". "He traído esto porque no sé hacer amigos", apunta Gakian.