Un hostelero alucina con la poca vergüenza de tres clientes: "Se trajeron una ensalada del Mercadona que está ahí al lado"

"¿Cómo entras a un restaurante con la ensalada del Mercadona y te la comes allí?", se pregunta indignada Alba Gutiérrez tras ver este vídeo viral de @soyfelber, un hostelero que se queja, y con razón, de la situación que ha tenido que sufrir.

Para ser hostelero en este país hay que tener mucha paciencia y eso es algo que a diario nos demuestran los profesionales de este sector a través de las redes sociales. Hoy, Aruser@s recoge la queja viral de @soyfelber, propietario de un restaurante. Según cuenta en este vídeo, tras haberle hecho una reserva para 10 comensales, tres de las personas que se sentaron a la mesa tomaron una decisión que lo dejó perplejo.

"No, perdona. Solamente vamos a comer siete, porque los otros tres se traen su comida de casa", le dijeron. "De casa no, del Mercadona que está aquí al lado del bar", aclara. "Se sacan la ensalada y se ponen a comérsela tranquilamente y, encima, no querían consumir bebida", dice, todavía sorprendido.

Pero su desagradable experiencia aún no ha terminado. "Para colmo, uno de los que sí que pidieron menú me dijo después de comerse el primer plato que no quería el segundo, que quería pagar solo medio menú", cuenta para acabar haciendo un corte de mangas.

En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas opina que se trata de "un feo" que le hacen al restaurante: "Es como si para ellos no estuviera a la altura".