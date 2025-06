Bárbara Rey niega haber cobrado por callar su relación con el rey Juan Carlos: "Esas cantidades no son ciertas, si no alguien se lo ha quedado"

¿Qué ha dicho? La exvedette ha confesado a laSexta que no descarta recibir una demanda del emérito, como les pasó a Revilla y Corinna Larsen. "No pongo la mano en el fuego porque me han pasado muchas cosas en la vida", ha manifestado.

Bárbara Rey ha negado haber cobrado dinero para que su relación con el rey Juan Carlos I no saliera a la luz, pero no descarta que le demande por lo que cuenta sobre él en el libro que ha presentado este jueves con sus memorias. En 'Yo, Bárbara: mis memorias', la exvedette ha contado su verdad, pero ha contado lo que ha querido contar porque, como ha confesado a laSexta, hay cosas sobre las que prefiere callar por "respeto".

Tajantemente ha negado que el CSIC comprara su silencio, y tampoco haber cobrado los 600 millones de pesetas (unos 3,5 millones de euros) que dicen que costaron los audios e imágenes que demostraban su romance con el monarca. "No son ciertas esas cantidades y, si de verdad las han dado, que yo lo dudo, alguien se ha quedado con ellas, porque a mí no me han llegado", ha declarado a esta cadena en una entrevista que ha concedido con motivo de la publicación de sus memorias.

Y eso que, en un momento, declaró ser la prostituta más cara de España. Unas palabras de las que hoy se desdice y asegura que las dijo en un "momento de calentón" porque la estaban "tratando como una prostituta". "Yo no soy eso", ha aseverado.

Asimismo, no descarta que Juan Carlos I la demande, como ya ha hecho con el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla o con Corinna Larsen: "No pongo la mano en el fuego porque me han pasado muchas cosas en la vida". Eso sí, asegura que, en el caso de que lo hiciera, el "efecto rebote sería peor para él".

En 'Yo, Bárbara: mis memorias', Bárbara Rey hace un repaso por sus vivencias, ya que ella fue protagonista de las bambalinas de la Transición y cuenta cómo el emérito le pidió que hiciera campaña por Adolfo Suárez, a quien dio apoyo públicamente. Un hecho que, según ha afirmado, la dejó sin trabajo.

Cuenta, además, que cuando pidió explicaciones al que terminó siendo el primer presidente del Gobierno Español de la democracia, este le hizo en su despacho una proposición tan incómoda que sigue sin querer revelar. "Si alguna vez su hijo quiere saberlo no tiene más que preguntarme y no tendré problema en contárselo", ha indicado.

De lo que sí ha querido hablar es de la buena relación que tenía el emérito con los primeros líderes socialistas: "Creo que quedó claro que se llevó muy bien con Felipe González y me parece perfecto, porque Felipe González me cae muy bien". Si se guarda algún as más en la manga, no lo niega ni lo confirma ni todo lo contrario.