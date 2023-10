La reina Letizia ha sorprendido esta semana 'rapeando' en un acto conmemorativo para concienciar y dar visibilidad a la salud mental. Esta elegía unos versos del rapero y compositor madrileño El Chojin, que confiesa a Zapeando cómo se enteró de la noticia.

"Me siento, empiezo a escuchar a la reina y las primeras frases me suenan mucho y luego me doy cuenta de que riman", cuenta. En ese momento, advierte que se trata de una poesía y explica que empezó a repasar en su mente a autores clásicos hasta que se da cuenta de que las letras son suyas.

"Me cambia la cara porque intentas entender lo que está ocurriendo. La reina está recitando textos de un rapero y encima soy yo, fue una sorpresa", declara, y asegura que no fue hasta que revisó su móvil cuando empezó a entender la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque "te planteas cuántos reyes y reinas en la historia han recitado textos de rap, probablemente no sean muchos", apunta.