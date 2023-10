La propia reina Letizia asegura hoy, 10 de octubre en un ato de conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental, que "si algún medio de comunicación titula hoy como "la reina 'rapea' por la salud mental, sería una buena manera de dirigir la atención a un asunto tan importante y serio como es este, como la salud mental".

Y sí, rapeaba a su modo, porque leía unos versos del rapero y compositor madrileño El Chojin que decían lo siguiente: 'Hago lo que puedo, llego a donde llego y no es sano que me exija tanto'. Y es que la autoexigencia y autoperfección nos pueden traer consecuencias no muy buenas a nuestra salud mental, que debemos proteger por encima de todo, tal como contamos en este artículo Controlar nuestra autoexigencia y perfeccionismo: 5 pautas que nos ayudarán a conseguirlo.

También la reina Letizia aludía al actor y escritor Ángel Martín comentando que, "escuchando hace poco uno de sus podcast, llevaba mucho tiempo en el camino del autoconocimiento y está claro que ha ayudado a mucha gente joven que siente angustia".