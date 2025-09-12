Iñaki López vacila a Francisco Cacho: "Come un poco. Ya te harás las fotos para el Instagram otro día"

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, hace todo lo posible para convencer al meteorólogo Fernando Cacho de que meriende con ellos un poco de dulce y un vaso de horchata. "¿No lo estarás haciendo porque esto no entra en tu tabla calórica?".

Este viernes, se ha vivido un momento de locura y glotonería en el plató de Más Vale Tarde. Un momentazo en el que Iñaki López no ha dudado en vacilar a su compañero y responsable del tiempo, Fernando Cacho.

Para empezar bien el fin de semana, qué mejor que hablar de turismo, gastronomía y del clima que nos va a acompañar. Con esto en mente, la sección 'Un país para viajárselo', nos ha contado todo lo que necesitamos saber sobre Santa Pola y ha invitado a los presentadores de MVT a una merienda "muy veraniega": una coca boba mojada en un buen vaso de horchata.

Por supuesto, tanto Iñaki López como Cristina Pardo se 'han puesto las botas' y no han dudado en probar estas delicias culinarias. Incluso han llenado de migas el suelo. "Nos hemos puesto finos. Por favor, que enfoquen al suelo", pedía Pardo. "Es que, tenemos que hacer aquí ahora la sección de El Tiempo y mira como está todo lleno de migas. Es un peligro", ha dicho entre risas.

Acto seguido, hemos podido ver cómo Cacho entraba en escena con una escoba en la mano, preparado para arreglar y limpiar el estropicio.

López no ha perdido la oportunidad de ofrecerle a Cacho la merienda. "Yo después de la sección, ¿puede ser?", preguntaba el meteorólogo, por aquello de poder hablar bien y no con restos de comida en la boca. "Con la lengua gangosa, como todos", le han respondido.

Ha sido entonces, y ante la reticencia de Cacho a probar la horchata, cuando López ha iniciado su vacile. "¿No lo estarás haciendo porque esto no entra en tu tabla calórica?", ha preguntado para luego atacar: "Venga, prueba un poco. Ya te harás las fotos para el Instagram otro día", ha dicho mientras le ofrecía un poco de coca boba mientras él bebía algo más de horchata.