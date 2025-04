Francisco Cacho adelanta el tiempo que hará en Semana Santa: "Con anticiclón, sin lluvia y con subida de temperaturas"

Oliver ha hecho acto de presencia en la Península. El pasado miércoles esta borrasca entro a nuestro país a través de las Islas Canarias pero, como ya advirtió Francisco Cacho, este viernes iba a llegar hasta la Península a través del Golfo de Cádiz con lluvia. Pero, ¿se mantendrá este clima durante la Semana Santa?

Francisco indica que "lunes, martes y miércoles va a llegar otra borrasca, lo siento". El meteorólogo de laSexta expone que esta borrasca "no tendrán nombre por lo que no será de alto impacto". "Además, va a entrar por Galicia", añade, "por lo tanto, donde más va a llover va a ser en el norte no en Andalucía, aunque allí también lloverá un poco".

La borrasca será más fría, lo que va a provocar una bajada de las temperaturas e, incluso, puede volver a nevar en las montañas del norte de la península. El meteorólogo repasa estas bajadas de temperaturas y, por ejemplo, en Zamora, donde van a pasar de 21 grados el lunes a 15 el martes, Madrid, de 20 a 17 grados o Sevilla, donde iniciarán la semana con 24 grados que bajarán hasta los 22 el martes. Cacho adelanta que en la zona del Mediterráneo se mantendrá la temperatura bastante estable y, además, es donde menos va a llover.

El meteorólogo tiene buenas noticias. Aunque, como advierte, puede cambiar, "parece que vamos a empezar los días festivos con buen tiempo": "Con anticiclón, sin lluvia y con subida de temperaturas". En Madrid se volverán a rozar los 20 grados mientras que en Andalucía "el jueves rondaremos los 25". "Más allá del Jueves Santo no me quiero meter porque hay mucha incertidumbre", afirma.