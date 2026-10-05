Fran Perea sorprende con su intensa interpretación de su clásico 'Uno más uno son siete': "Parece una revisión de un examen"

El vídeo de su actuación se ha hecho viral en redes sociales, provocando que surjan todo tipo de comentarios. Fran Perea no ha dudado en responder con humor a quienes le critican. "Le colocáis a uno el ego en su sitio", ha escrito.

Fran Perea actuó hace unos días en el Recorda Fest de A Coruña, donde interpretó su canción 'Uno más uno son siete'. Una actuación que se ha hecho viral por la intensidad con la que la canto.

"Madre mía, qué carácter. Le ha faltado cantar: 'uno más uno son siete y quien diga lo contrario le reviento", ha destacado Cristina Pedroche tras ver el vídeo de su actuación, señalando que el artista "está fuerte".

Por su parte, Dani Mateo ha resaltado que parece estar tan enfadado que más que un concierto parece "una revisión de un examen". "Si soy profesor, yo le apruebo", ha indicado.

Una actuación que ha generado también todo tipo de comentarios en redes. Desde los que preguntan si está entrando en la crisis de los 50 hasta quienes eñalan que si "no tiene amigos que le puedan decir algo".

Unas críticas que Fran Perea se ha tomado con humor, "Qué risas con vuestros comentarios. Menos mal que existis, le colocáis a uno el ego en su sitio", ha escrito en sus redes sociales.

Quique Peinado ha aprovechado para indicar que el cantante es una persona "increíble", mientras que Dani Mateo ha explicado que, a lo mejor, estaba tan intenso porque tenía delante a los tres niños que "fueron antes a ver a Spiderman". "A veces hay público que te viene a ver con cara de vaca que ver pasar un tren", ha comentado el presentador.

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