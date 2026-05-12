VÍDEO | Belén Samper habla de los dos microterremotos con los goles del Clásico: "Barcelona tembló, literalmente, con el título de Liga"

"Barcelona, literalmente, tiembla con el título de Liga", afirma Belén Samper, meteoróloga de laSexta, que en este vídeo explica cómo los sismógrafos de Barcelona reaccionaron en el momento de los goles de Rashford y Torres en el Clásico.

Belén Samper vuelve a Zapeando para descubrirnos algunos de los fenómenos meteorológicos más sorprendentes que se pueden encontrar en todo el mundo.

Uno de ellos nos queda cerca, en Barcelona, donde este domingo se produjeron dos movimientos sísmicos coincidiendo exactamente con los dos goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres en el Clásico que decidió la Liga.

"Barcelona, literalmente, tiembla con el título de Liga", comenta Belén en el vídeo sobre estas líneas, que explica cómo los sismógrafos detectaron las celebraciones de la afición en la Ciudad Condal.

Vibraciones que, según la meteoróloga, "son relativamente normales" y que también se han registrado durante los conciertos de Rosalía cuando sonaban las canciones más movidas. "También es verdad que cada vez hay más chinos, y todos sabemos que si los chinos saltan a la vez se mueve la Tierra de su órbita", comenta Dani Mateo.

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