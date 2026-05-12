VÍDEO | La tremenda pillada en directo a un exdiputado con la mano dentro del pantalón: "Es importante colocar bien el micro"

Fernando Gabeira, exdiputado brasileño, protagonizaba un momento embarazoso cuando, en plena conexión con un informativo, era cazado con la mano metida en el pantalón. El momento, en este vídeo.

Si creías que lo habías visto todo en lo que a pilladas durante una videollamada se refiere, el exdiputado brasileño Fernando Gabeira te va a sorprender.

Todo ocurría cuando un informativo de Brasil conectaba con el veterano político, al que pillaban con las manos en la masa, o más bien metidas dentro del pantalón. Gabeira intentó reaccionar como si no pasara nada, pero ya era tarde.

Virginia Riezu lo ve "normal", ya que "antes de cualquier conexión en directo es importante colocar bien el 'micro'", ironiza en el vídeo sobre estas líneas.

"Estaba poniendo el grifo en agua fría", apunta Nacho García, mientras que Isabel Forner alucina con la situación, sobre todo porque antes de las conexiones te suelen decir 'prevenido'. "Él estaba prevenido, pero tardó mucho la conexión y tuvo que volver a prevenirse", le responde Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.