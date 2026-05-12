Belén Samper adelanta el tiempo que nos espera esta semana, en vídeo: "El calor ni está, ni se le espera"

Se va la borrasca que dejó lluvias el pasado fin de semana pero llega el frío polar. Estos días toca recuperar las prendas de abrigo, sin olvidar el paraguas en el Cantábrico y el nordeste de la península.

Belén Samper comparte en Zapeando su previsión del tiempo para esta semana. Hoy la peor parte está en Barcelona, donde va a ser "el día más tormentoso de esta semana". Sin embargo, será el último día de la borrasca que ha dejado lluvias generalizadas en la península estos últimos días.

De este modo, habrá lluvia más fuerte en la mitad norte, con nueve comunidades en aviso por lluvias, tormentas, viento y oleaje. En Cataluña se ha activado el aviso naranja con más de 40 litros por metro cuadrado en una hora que irán acompañados de granizo.

De cara al resto de la semana, la meteoróloga de laSexta señala que el tiempo "cambia, pero no sabemos si a mejor o a peor". Mañana las tormentas se sitúan en el centro del país, "desde Cáceres hasta Castellón, pasando por Madrid", mientras que "el calor esta semana ni está, ni se le espera".

A partir del jueves entra el frío polar, lo que hará que los termómetros bajen sobre todo en el norte, haciendo que vuelva el invierno a sitios como Burgos, donde no van a superar los 11 grados. La excepción es Murcia, donde continuarán con 28 grados, que a partir del sábado empezarán a bajar.

El viernes llega otra borrasca que dejará lluvias solo en el Cantábrico y en el nordeste, trayendo además nieve en el Pirineo.

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